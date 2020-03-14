Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Şimdiye dek ABD'de koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Kendisinin de koronavirüs testi yaptırdığını ifade eden Trump, "Virüsele mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı.

Trump koronavirüs testi pozitif çıkan iki kişiyle son bir hafta içerisinde yakın temas kurmuş, konu dünya memdyasında geniş yer tutmuştu.

Trump ayrıca Avrupa'ya uygulanan uçuş yasağına İngiltere ve İrlanda'nın da dahil edildiğini duyurdu.