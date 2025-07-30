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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilere yol açtı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilere yol açtı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski avukatı ve Adalet Bakanlığı çalışanı Emil Bove'un federal temyiz mahkemesine ömür boyu görevle seçilmesi, Demokratların tepkisini çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:15
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        Trump'ın eski avukatı federal mahkemeye atandı
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        The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Trump'ın eski avukatı 44 yaşındaki Bove'un federal temyiz mahkemesine atanmasına ilişkin Senato oylaması, 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.

        Bove, böylece Delaware, New Jersey ve Pennsylvania'daki davaları denetleyen ABD 3. Daire Temyiz Mahkemesinde görev yapmak üzere seçildi.

        Emil Bove'un ömür boyu federal temyiz mahkemesinde görev yapacak olması, Demokratların tepkisini çekti.

        Demokratlar, Adalet Bakanlığında görev yaptığı dönemde yetkisini kötüye kullandığını öne sürdükleri Bove hakkında "etik kaygılar" taşıdıklarını dile getirdi.

        Bove, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığı tarafından başlatılan, Trump’ın 2016 başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a yasa dışı “sus payı” ödediği iddiasıyla ilgili soruşturmada, Trump’ın avukatlığını üstlenmişti.

        Trump, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığında üst düzey görevlere getirmişti.

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