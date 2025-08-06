ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff'u Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde bulunmak üzere bu sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Vnukovo Havalimanı'nda görüşen Witkoff, yaklaşık 1 saat sonra Dmitriev ile Kremlin Sarayı’na yürüme mesafesinde bulunan Zaryadye Park’a geçti.

Bu yıl içerisinde Rusya'ya 5. kez ziyaret gerçekleştiren Witkoff daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rus liderin, Witkoff’u sıcak bir şekilde karşıladığı görüşme devam ederken Witkoff’un ajandası dikkat çekti.

Görüşmede Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da hazır bulundu.

KREMLİN: GÖRÜŞME FAYDALIYDI

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin'in, Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesi faydalı ve yapıcıydı" ifadeleri kullanıldı.