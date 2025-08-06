Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin'in, Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesi faydalı ve yapıcıydı" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2025 - 14:43 Güncelleme: 06.08.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın temsilcisi Putin ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steven Witkoff'u Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde bulunmak üzere bu sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Vnukovo Havalimanı'nda görüşen Witkoff, yaklaşık 1 saat sonra Dmitriev ile Kremlin Sarayı’na yürüme mesafesinde bulunan Zaryadye Park’a geçti.

        Bu yıl içerisinde Rusya'ya 5. kez ziyaret gerçekleştiren Witkoff daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rus liderin, Witkoff’u sıcak bir şekilde karşıladığı görüşme devam ederken Witkoff’un ajandası dikkat çekti.

        Görüşmede Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da hazır bulundu.

        KREMLİN: GÖRÜŞME FAYDALIYDI

        Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin'in, Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesi faydalı ve yapıcıydı" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak