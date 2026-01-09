Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, İran'daki protestolara dair video paylaştı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, İran'daki protestolara dair video paylaştı

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolara ilişkin video paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, İran'daki protestolara dair video paylaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun videosunu paylaştı.

        Videonun başlığında haberdeki aynı ifadelere yer veren Trump, "Bir milyondan fazla kişi gösteri düzenledi: İran'ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri şehri terk etti." şeklinde paylaşımda bulundu.

        Videoda ise "İran'ın ikinci büyük şehri Meşhed'deki protestolara katılanların sayısı bir milyonu aştı." ifadesi yer alıyor.,

        Trump, İran'da Hamaney'in başında bulunduğu yönetimin protestoculara şiddetle karşılık vermesi durumunda ABD'nin İran'ı çok sert cezalandıracağını duyurmuştu.

        Trump yönetimi, İsrail'in saldırısıyla başlayan 12 gün süren İsrail-İran çatışmasında İsrail'in çağrısıyla İran'ın nükleer tesisini vurarak fiilen müdahalede bulunmuştu.

        ⁠İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 12. gününde yayımladığı raporda 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polislerin sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Uraloğu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Bakan Uraloğlu: (Düşen Libya uçağı ile ilgili) Karakutu ve ses kayıt cihazları hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var. İngiltere'de bu işlemin yapılması kararı alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!