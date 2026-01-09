ABD Başkanı Trump, İran'daki protestolara dair video paylaştı

Bakan Uraloğu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bakan Uraloğlu: (Düşen Libya uçağı ile ilgili) Karakutu ve ses kayıt cihazları hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var. İngiltere'de bu işlemin yapılması kararı alındı. (DHA)