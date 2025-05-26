ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek, kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söyledi.

Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

İki ülke arasında yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini vurgulayan Trump, "Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz." dedi.

Trump, bir gazetecinin nükleer müzakereler kapsamında İran ile yeni temaslar olup olmayacağı sorusuna, "Çok yakında. Yarın ne olacağını size söyleyemem. İran görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Bunun olmasını çok isterim. Çünkü bombaların atılmadığı ve insanların hayatını kaybetmediğini görmeyi çok isterim. Bunun gerçekleşmesini gerçekten çok isterim." yanıtını verdi.

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Gazze'deki duruma da değinen Trump, ABD'nin hem İsrail hem de Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtti.

Trump, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.