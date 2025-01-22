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        ABD Başkanı Trump'tan 'John Bolton' kararı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak 2018-2019 yılları arasında görev yapan John Bolton, kendisine sağlanan Gizli Servis korumasının Trump tarafından kaldırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 06:51 Güncelleme: 22.01.2025 - 06:51
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        ABD Başkanı Trump'tan 'John Bolton' kararı
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        Yemin ederek ikinci dönem başkanlık görevine başlayan Trump'ın ilk işlerinden biri, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını kaldırmak oldu.

        X hesabından bir açıklama yapan Bolton, Trump'ın kararından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

        Bolton, konuyla ilgili açıklamasında, İran tarafından kendisine tehditlerin geldiğine işaret ederek, "Başkan Trump'ın Gizli Servis tarafından sağlanan korumayı sona erdirmeye karar vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı ama şaşırtmadı. Başkan Biden, ulusal güvenlik politikalarına yönelik eleştirilerime rağmen bu korumayı 2021'de uzatma kararı almıştı." ifadelerini kullandı.

        2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapan Bolton, Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olarak görülüyordu. Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Başkanı Trump
        #haberler
        #John Bolton
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