ABD Başkanı Trump'tan Sağlık Bakanı Kennedy'e: "Umarım COVID kapmamışımdır"
ABD Başkanı Trump, konuştuğu sırada arkasında bulunan Sağlık Bakanı Kennedy'nin hapşırmasına şakayla karışık yanıt verdi. Trump, gülerek Kennedy'e döndü ve "Tanrı seni korusun Bobby. Umarım az önce COVID kapmamışımdır" ifadelerini kullandı
Giriş: 01.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:46
ABD Başkanı Donald Trump, konuşması sırasında arkasında bulunan Sağlık Bakanı Bobby Kennedy'nin hapşırmasına esprili bir yanıt verdi.
Trump, Kennedy'e dönerek, "Tanrı seni korusun Bobby. Umarım az önce COVID kapmamışımdır." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ