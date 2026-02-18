Canlı
        ABD Başkanı Trump'tan ramazan ayı mesajı

        ABD Başkanı Trump’tan ramazan ayı mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayının "birçok Amerikalı için kutsal bir zaman" olduğunu belirterek, bu dönemin merhamet ve tevazu gibi ortak değerleri pekiştirdiğini ifade etti

        Giriş: 18.02.2026 - 03:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 03:53
        Trump'tan ramazan ayı mesajı
        Başkan Trump, Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan mesajında, ramazan ayı dolayısıyla ABD’li Müslümanlara hitap etti.

        Ramazanın manevi yenilenme ve tefekkür ayı olduğuna işaret eden Trump, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Ramazan, Tanrı'nın sayısız nimetlerine şükran duyma açısından kutsal bir dönemdir. Birçok Amerikalı için bu kutsal zaman, dua ve orucu öne çıkarır, aile ve topluluk bağlarını güçlendirir, şefkat, hayırseverlik, merhamet ve tevazu gibi ortak değerlerimizi teyit eder."

        AA'nın haberine göre Trump, "Tanrı tarafından bahşedilen özgürce ibadet etme hakkının" ABD ulusunun ayırt edici bir özelliği olduğunu belirterek, bunun ülkenin refahı ve gücünün temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

        Mesajının devamında, yönetiminin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşayabilmesini teminat altına almaya çalıştığını vurgulayan Trump, "Bu lütuf ve iyilik mevsiminde, evlerde mutluluk ve huzur, dünyada birlik ve barış, gelecek yılda ise bereketler için dualarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama! Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık görevinde ilk kez Valiler Buluşması'nda konuştu. Çiftçi, bakanlık süreci içerisinde terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye süreci için de "Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaa...
