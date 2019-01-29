Washington’da ABD hükümetinden yetkililer, bazı Senato üyeleri ve düsünce kuruluşları ile bir araya gelen terör örgütü SDG’nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Başkanı İlham Ahmed, senatörlerin düzenlediği resepsiyonda, ABD Başkanı Donald Trump ile ayak üstü konustu.

ABD askerlerinin çekilme sürecinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bölge konusunda aktörlerle görüsmeleri sürerken SDK’nin Washington ziyareti manidar bulundu. Görüsmeye ilişkin fotoğraflar paylaşılırken Trump’ın ayak üstü görüsmede İlham Ahmed’e, “Kürtleri seviyorum. Merak etmeyin güvende olacaksınız. Güvenli bölge olacak” dediği öne sürüldü.

İlham Ahmed’in ise Türkiye’nin etkisindeki bir güvenli bölgenin kendileri icin güvenli olmayacağını aktardığı ifade edildi. İlham Ahmed, Trump’ın haftaya Kongre’de yapacağı ‘Birliğin Durumu’ (SOTU) konuşmasına da davet edilmiş.