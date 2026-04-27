25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin tek şüphelisi, bugün hakim karşısına çıkarken; ABD'li yetkililer de olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Allen aleyhinde hazırlanan iddianameyi kamuoyuyla paylaşırken, şüphelinin "ABD Başkanı'na suikast girişimi" dahil 3 ayrı suçtan yargılanacağını açıkladı.

"Bu olay, ABD Başkanı'na yönelik bir suikast girişimiydi; sanık niyetini açıkça ortaya koydu ve bu niyet, elinden geldiğince çok sayıda üst düzey kabine üyesini ortadan kaldırmaktı." ifadesini kullanan Pirro, Allen’ın duruşma öncesinde tutuklu kalmasını talep ettiklerini ve ilk duruşmanın 30 Nisan’da yapılacağını belirtti.

REKLAM

Pirro, şüphelinin Trump'a yönelik suikast girişiminin yanı sıra "ağır suç işleme niyetiyle ateşli silah taşımak" ve "şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak" ile suçlandığını kaydetti.

Ömür boyu hapis cezası alabilir

ABD'li Başsavcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Allen'ın "ömür boyu hapis cezası" alabileceğini ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı Vekili Todd Blanche, başta Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri olmak üzere o gece görev yapan tüm güvenlik birimlerinin "cesurca görevlerini yaptıklarını" ve "adaletin yerini bulacağını" söyledi.

Blanche, "Gizli Servis'in görevinde ihmal olduğu" yönündeki iddiaları reddederek, Gizli Servis görevlilerinin "çok hızlı bir şekilde" olaya müdahale ederek şüphelinin salona girmesini engellediklerini ifade etti.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

*Fotoğraf: ABD Başkanı Trump - Truth Social - Anadolu Ajansı, temsilidir