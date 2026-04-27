        Haberler Dünya "ABD Başkanına suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacak | Dış Haberler

        "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacak

        ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Cole Tomas Allen'ın, "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacağı ve ömür boyu hapis cezası alabileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 23:18 Güncelleme:
        25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin tek şüphelisi, bugün hakim karşısına çıkarken; ABD'li yetkililer de olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

        Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Allen aleyhinde hazırlanan iddianameyi kamuoyuyla paylaşırken, şüphelinin "ABD Başkanı'na suikast girişimi" dahil 3 ayrı suçtan yargılanacağını açıkladı.

        "Bu olay, ABD Başkanı'na yönelik bir suikast girişimiydi; sanık niyetini açıkça ortaya koydu ve bu niyet, elinden geldiğince çok sayıda üst düzey kabine üyesini ortadan kaldırmaktı." ifadesini kullanan Pirro, Allen’ın duruşma öncesinde tutuklu kalmasını talep ettiklerini ve ilk duruşmanın 30 Nisan’da yapılacağını belirtti.

        Pirro, şüphelinin Trump'a yönelik suikast girişiminin yanı sıra "ağır suç işleme niyetiyle ateşli silah taşımak" ve "şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak" ile suçlandığını kaydetti.

        Ömür boyu hapis cezası alabilir

        ABD'li Başsavcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Allen'ın "ömür boyu hapis cezası" alabileceğini ifade etti.

        ABD Adalet Bakanlığı Vekili Todd Blanche, başta Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri olmak üzere o gece görev yapan tüm güvenlik birimlerinin "cesurca görevlerini yaptıklarını" ve "adaletin yerini bulacağını" söyledi.

        Blanche, "Gizli Servis'in görevinde ihmal olduğu" yönündeki iddiaları reddederek, Gizli Servis görevlilerinin "çok hızlı bir şekilde" olaya müdahale ederek şüphelinin salona girmesini engellediklerini ifade etti.

        Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı

        Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

        Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

        Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

        Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

        *Fotoğraf: ABD Başkanı Trump - Truth Social - Anadolu Ajansı, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky t...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        ABD'den askeri sevkiyat
        ABD'den askeri sevkiyat
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!