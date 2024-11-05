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        Haberler Dünyadan ABD başkanlık seçiminde erken oy veren ünlü isimler

        ABD başkanlık seçiminde erken oy veren ünlü isimler

        ABD'de Kamala Harris ile Donald Trump arasında geçecek başkanlık seçim yarışında büyük heyecan başlıyor. Ancak erken oy verme hakkını kullanan pek çok ABD'li, bugüne dek gerek oy verme merkezlerinde, gerekse posta yoluyla oyunu kullandı. Jennifer Aniston'dan Katy Perry'ye, Ryan Reynolds ve Blake Lively çiftinden Gwyneth Paltrow'a pek çok ünlü isim de erken oy vererek hayranlarını, oy kullanmaya teşvik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:29
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        ABD tarihinin en heyecanlı seçimlerinden birine geri sayım başladı. Türkiye saatiyle ABD'de bu gece başlayacak başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında çekişmeli bir yarışın olması bekleniyor.

        Yapılan anketlerde Harris ve Trump arasındaki oy farkının çok düşük çıkması ve bu nedenle seçilecek ismin sürpriz olması, seçimi herkes için daha da önemli hale getiriyor.

        Seçim, resmi olarak 5 Kasım'da olsa da ABD, vatandaşlarına erken oy kullanma hakkı tanıyor. Pek çok seçmen, gerek oy verme merkezlerine giderek gerekse de posta yoluyla başkan tercihini yaptı. Bugüne kadar 75 milyonu aşkın vatandaşın erken oy kullandığı bildirildi.

        Erken oy verme işlemini yapanlar arasında pek çok ünlü isim de vardı. Ünlüler oy kullanma anlarını ya da oy kullanma sonrası "Oy kullandım" etiketinin görüldüğü fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak hayranlarını oy vermeye çağırdı.

        İşte ABD'de oy kullanan ünlü isimlerden bazıları...

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        Ryan Reynolds ve Blake Lively çifti birlikte oy kullandı.

        3

        Ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, oy verdiği muzip bir şekilde duyurdu.

        4

        1990'lı yılların ünlü süper modeli Cindy Crawford, oyunu postayla gönderdi.

        5

        Cindy Crawford'ın kendi gibi model olan kızı Kaia Gerber de oy verdiğini böyle duyurdu.

        6

        Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, oy verdiğini gururla açıkladı.

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        'Emily in Paris' yıldızı Lily Collins'ten 'Oy verdim' pozu.

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        Hailey Bieber, 'Oy verdim' etiketini minik oğlu Jack'in ayağına yapıştırdı.

        9

        Katy Perry, 'Oy verdim' etiketini Cadılar Bayramı kostümüne çevirdi.

        10

        Ünlü oyuncu Jessica Alba, oy verdiğini gururla duyurdu.

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        Yarı ABD'li yarı Fransız oyuncu Pauline Chalamet, oyunu posta yoluyla Avrupa'dan ABD'ye gönderdi.

        12

        Oyuncu Mandy Moore, posta yoluyla seçimini yaptı.

        13

        Ünlü oyuncu Reese Witherspoon, 'Oy verdim' etiketini yakasında sergiledi.

        14

        Oyuncu Maya Hawke, oy verdiğini böyle vurguladı.

        15

        Oyuncu Eva Longoria, oy verdikten sonra New York sokaklarında.

        16

        Billie Eilish, ağabeyi Finneas'ın yanı sıra anne ve babasıyla birlikte oy verdi.

        17

        Oyuncu Kevin Bacon, oyunu posta yoluyla kullandı.

        18

        Şarkıcı Olivia Rodrigo, oy verme merkezinde.

        19

        Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, 'Oy verdim' etiketiyle poz verdi.

        20

        Oyuncu Julia Louis-Dreyfus, posta yoluyla oy verdi.

        21

        Şarkıcı Ariana Grande, oy kullandığını sosyal medyadan böyle açıkladı.

        22

        Eski First Lady Michelle Obama, posta yoluyla oy kullandı.

        23

        Posta yoluyla oy veren şarkıcı Lizzo'dan sosyal medya pozu.

        24

        Süper model Paulina Porizkova, oy tercihini postayla gönderdi.

        25

        Oyuncu ve komedyen Ben Schwarz'dan 'Oy verdim' pozu.

        #ABD seçimi
        #ABD başkanlık seçimi
        #Kamala Harris
        #Donald Trump
        #ünlüler oy verdi
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