ABD'de 2021'deki Kongre baskınının tekrarının yaşanmaması için güvenlik artırılacak

Washington Post gazetesindeki habere göre, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ocak 2025'te Kongre, seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplanacak.

ABD Gizli Servisinin Özel Koruma Bölümünden sorumlu ajan Eric Ranaghan, 6 Ocak 2021'de yapılan ve Amerikan demokrasisinin gidişatına dair tartışmaların odak noktası haline gelen Kongre baskınının tekrarının yaşanmaması için 6 Ocak 2025'te güvenliğin artırılacağını belirtti.

ABD Kongre Binası'nı korumaktan sorumlu Polis Şefi J. Thomas Manger da olası bir tehdide karşı nasıl karşılık verileceğini belirlemek üzere Ulusal Muhafızlar ile koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Manger, Kongre Binası'nda görevli 2 bin 200 emniyet mensubu bulunduğunu, bu sayının 4 yıl öncesine göre 250 kişi artırıldığını ifade etti.

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İhtiyaç halinde binlerce polisin destek için seferber edilmesinin planlandığını vurgulayan Manger, "6 Ocak 2021'e göre daha donanımlı ve daha iyi eğitimliyiz. Daha iyi bir operasyon planımız var." dedi.

4 yıl önceki Kongre baskınında Ulusal Muhafızların harekete geçirilmesinde bürokratik gecikmeler yaşanmıştı. Artık Magner'in talebiyle Ulusal Muhafızların daha hızlı harekete geçebileceği bildirildi.

Olası tehditlere karşı alınacak önlemler arasında Kongre Binası'nın etrafının tel örgülerle çevrilmesi, Ulusal Muhafızların göreve çağrılması ve başkentte görev yapmak üzere ek polis memurlarının görevlendirilmesi yer alıyor.