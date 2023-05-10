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ABD'de bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evin çatısına göktaşı olduğu düşünülen 10-15 santimetrelik cisim düştü. Cismin 1 kilo 800 gram ağırlığında ve sıcak olduğu belirtildi

ABD'de bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü
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AA

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evin çatısına göktaşı olduğu değerlendirilen, 10-15 santimetre büyüklüğünde "metalik bir cisim" düştüğü bildirildi.

Eyalete bağlı Hopewell kasabasındaki evin çatısında delik açıldığını ve cismin zemine düştüğünü kaydeden aile, patates büyüklüğündeki siyah cismin "sıcak" olduğunu belirtti.

Ev sakinleri olayı yara almadan atlatırken polis, cismin 1 kilo 800 gram ağırlığında olduğunu açıkladı.

Ev sahiplerinden Suzy Kop başta, çatıya taş atıldığını zannettiklerini daha sonra ise bunun göktaşı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Aile, cismin incelenmesi için gökbilimcilerle görüşmeyi planlıyor.

CBC News'in haberine göre ise Franklin Enstitüsünden kıdemli gökbilimci Derrick Pitts, yaptığı açıklamada, "Uzayda dolanıp duruyordu ve yeryüzüne düştü. Aslında cismin bir eve düşmesi, onların da buna dokunabilmeleri gerçekten sıra dışı ve tarihte sadece birkaç kez oldu." değerlendirmesini yaptı.

Pitts, cismin "güneş sisteminin başlangıcından bu yana var olan, 4-5 milyar yıllık" geçmişinin olabileceğine dikkati çekti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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