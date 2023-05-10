ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evin çatısına göktaşı olduğu değerlendirilen, 10-15 santimetre büyüklüğünde "metalik bir cisim" düştüğü bildirildi.

Ev sahiplerinden Suzy Kop başta, çatıya taş atıldığını zannettiklerini daha sonra ise bunun göktaşı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Aile, cismin incelenmesi için gökbilimcilerle görüşmeyi planlıyor.

CBC News'in haberine göre ise Franklin Enstitüsünden kıdemli gökbilimci Derrick Pitts, yaptığı açıklamada, "Uzayda dolanıp duruyordu ve yeryüzüne düştü. Aslında cismin bir eve düşmesi, onların da buna dokunabilmeleri gerçekten sıra dışı ve tarihte sadece birkaç kez oldu." değerlendirmesini yaptı.

Pitts, cismin "güneş sisteminin başlangıcından bu yana var olan, 4-5 milyar yıllık" geçmişinin olabileceğine dikkati çekti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.