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ABD'nin Virginia eyaletindeki lise öğrencisi Emily Ocasio, yapay zeka robotu ChatGPT ile medya kuruluşları üzerinde yaptığı araştırmada siyahi cinayet kurbanlarıyla ilgili haberlerdeki ayrımcılığı ortaya koydu.

New School of Northern Virginia isimli özel okulda öğrenimine devam eden 18 yaşındaki Ocasio, ChatGPT-3 sürümüyle yaptığı arşiv taramasında, siyahi cinayet kurbanları için kullanılan haber dilinin beyazlar için kullanılan dile göre daha az insani olduğunu tespit etti.

Societyforsicens.org adlı sitede yapay zeka yardımıyla yaptığı buluşu yayınlanan Ocasio, 1976-1984 arasındaki FBI'ya ait cinayet kayıtlarını ve bunların Boston Globe gazetesinde yayınlanan haberlerini analiz ederek, kurbanların hikayesinin, insani öğeler kullanarak mı yoksa istatistiksel bir metinle mi sunulduğunu belirlemeyi başardı.

Lise öğrencisi, medyadaki önyargıları ölçümlemek için yazdığı programı kullanarak, 5 bin 42 haber üzerinde yaptığı araştırmada, 18 yaş altı cinayet kurbanı siyahi erkeklerin haberlerinde kullanılan insani öğelerin beyaz akranlarına göre yüzde 30, 18-29 yaş aralığındaki siyahi kadınların haberlerinde kullanılan insani öğelerin ise beyazlara göre yüzde 23 daha az olduğunu belirledi.

Güney Amerika asıllı Ocasio, projesini anlattığı videoda bulgularıyla ilgili, "İnsanlar hakkındaki konuşma şeklimiz, onları bir insan olarak mı yoksa sadece bir rakamdan ibaret mi gördüğünüzü ortaya koyar. Genç siyah erkekler, (işledikleri suçlarla ilgili) beyaz akranlarından çok daha yetişkin ve daha az masum olarak algılanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ocasio'nun, yapay zekanın sosyal istatistikleri değerlendirerek sonuçlar elde etmedeki etkisini ortaya koyan araştırması, Regeneron Bilim Yetenek Araştırması isimli yarışmada 2. ödülüne layık görüldü.

"Üretken Ön Eğitimli Dönüştürücü" anlamına gelen ve ilk versiyonu 2018'de kullanıma sürülen ChatGPT, 14 Mart'ta çıkan "ChatGPT4" modeliyle 100 trilyon veri seti parametresine ulaşarak, kullanıcılarına daha kapsamlı çözümler sunmaya hazır hale geldi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.