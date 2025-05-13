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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı

        ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılmasını, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılmasını ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını hedefleyen yasa tasarısını sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 07:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 07:28
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        ABD'de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı
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        Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesi tarafından açıklanan 389 sayfalık yasa tasarısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

        Söz konusu yasa tasarıyla, 2017'de yürürlüğe giren ve bu yıl sona erecek bazı vergi indirimlerinin süresinin uzatılması planlanıyor.

        Tasarıyla eyalet ve yerel vergiler için geçerli olan mevcut vergi indirimi tavanının 10 bin dolardan 30 bin dolara çıkarılması hedefleniyor.

        BAHŞİŞ VE FAZLA MESAİ GELİRLERİNDEN ALINAN VERGİLER KALDIRILIYOR

        Ayrıca bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin 2028'e kaldırılması planlanıyor.

        Aynı zamanda tasarıda çocuklar ve yaşlılara yönelik vergi avantajları da yer alıyor.

        Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını gelecek haftanın sonuna kadar geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.

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