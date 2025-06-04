Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de Gazze'de ateşkes teklifini reddetti | Dış Haberler

        ABD Gazze'de ateşkes teklifini reddetti

        ABD, Gazze'de acil ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararını veto etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.06.2025 - 23:24 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edildi.

        BMGK, kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından dün sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere toplandı.

        İnsani durum gerekçe gösterilerek sunulan ateşkesle ilgili karar tasarısına, söz konusu toplantıda yapılan oylamada ABD veto hakkını kullandı.

        İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, az önce sona eren oylamada 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedildi.

        ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararına gerekçe olarak, "Bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı. İçerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

        Shea, "ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti." diye ekledi.

        "Karar kabul edilmedi. Ancak 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyor."

        E10 grubu adına ABD'nin veto kararını değerlendiren Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, "Karar kabul edilmedi. Ancak 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyor." dedi.

        ABD'nin bir veto oyuyla, Konsey'in harekete geçmesinin engellendiğini vurgulayan Zbogar, "Uluslararası toplumu 80 yıldır yönlendiren kurallardan vazgeçmek ile veto hakkı arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda insanlığı seçtik." şeklinde konuştu.

        Zbogar, BMGK içindeki farklı duruşların farkında olduklarını, bu nedenle taslak kararda sadece insani duruma odaklandıklarını belirterek,"Konsey'in engelsiz insani erişim ve açlıktan ölen sivillere yiyecek ulaştırılması için bu acil talep etrafında birleşmesi gerektiğini düşündük." diye ekledi.

        Slovenya Temsilcisi, sivilleri aç bırakmanın, onlara "muazzam" acılar çektirmenin "insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Hiçbir savaş hedefi böyle bir eylemi haklı çıkaramaz. Bunun ortak anlayışımız olduğunu umduk ve bekledik." sözlerini kaydetti.

        Tasarı BMGK'nın geçici 10 üyesi tarafından sunulmuştu

        Gazze'ye acil müdahaleyi öneren tasarı dün BMGK'nın geçici 10 üye ülkesi (E10) tarafından BMGK başkanlığına sunulmuş ve bugün için oylama talep edilmişti.

        Tasarıda, mart ayında İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasıyla Gazze'deki sivil halkın durumunun daha da kötüleştiğine dikkat çekilmişti.

        E10 grubu, kıtlık riski de dahil, Gazze'deki durumla ilgili "ciddi endişelerini" dile getiren ve tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini yeniden teyit eden özlü bir taslak karar hazırladıklarını belirtmişti.

        Tasarıya imza atan ülkeler arasında, E10 koordinatörü olan Slovenya başta olmak üzere Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Panama, Pakistan, Güney Kore, Sierra Leone ve Somali bulunuyor.

        *Fotoğraf: Reuters

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e soruşturma
        Özgür Özel'e soruşturma
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
        Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Van Spor şampiyonluğu kutladı!
        Van Spor şampiyonluğu kutladı!
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Romantik tatil pozları
        Romantik tatil pozları
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!