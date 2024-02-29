Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD'de Halkbank davasında temyiz duruşması New York'ta görüldü

        ABD'de Halkbank davasında temyiz duruşması New York'ta görüldü

        ABD'de Halkbank'ın aleyhine devam eden davanın temyiz duruşması New York'ta görüldü. Mahkeme heyeti, Halkbank'ın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında yargı bağışıklığı olduğunu öne sürerek temyize götürdüğü davada kararın ileri bir tarihte açıklanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 02:13 Güncelleme: 29.02.2024 - 02:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halkbank davasında temyiz duruşması New York'ta görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'de Halkbank'ın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' (FSIA) kapsamında yargı bağışıklığı olduğunu öne sürerek temyize götürdüğü davanın duruşması New York'ta gerçekleştirildi.

        Yargıç Jose Cabranes'in video konferans ile bağlandığı İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, mahkeme heyetinden diğer yargıçlar Amalya Kearse ve Joseph Bianco'nun yanı sıra, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile Halkbank'ın avukatları katıldı.

        AA'nın haberine göre; taraflara, iddia ve savunmalarını mahkeme heyetine sözlü olarak sunmaları için süre verildi. Başsavcılık, Halkbank'ın FSIA kapsamında yargı bağışıklığının bulunmadığını belirtirken, Banka avukatları ise Halkbank'ın faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştiğini ve teamül hukuku gereği, yabancı devlete ait bir şirkete karşı suçlamada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

        Taraflar, iddia ve savunmaları ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Mahkeme heyeti, kararın ileri bir tarihte açıklanacağını bildirdi.

        TEMYİZ MAHKEMESİ'NİN HALKBANK'IN BAŞVURUSUNU TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMESİNE HÜKMEDİLMİŞTİ

        ABD'den son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, geçen yıl nisan ayında 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası'nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetmiş ancak İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden Halkbank'ın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istemişti.

        İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz talebini kabul ederse dava kapanacak. Mahkemenin Halkbank aleyhine karar vermesi durumunda ise Bankanın yargılanmasına New York Güney Bölge Mahkemesi'nde devam edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ABD
        #halkbank
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı
        AP'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Kartal yarı finalde!
        Kartal yarı finalde!
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek