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ABD'de Kongre baskınına dair eski Başkan Yardımcısı Pence'in ifadesine başvurulacağı iddiası

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınına ilişkin eski Başkan Trump hakkında yürütülen dava kapsamında eski Başkan Yardımcısı Pence'in ifadesine başvurulacağını iddia edildi.

ABD'de Kongre baskınına dair eski Başkan Yardımcısı Pence'in ifadesine başvurulacağı iddiası
ABD'deki Kongre baskınına ilişkin yeni iddia
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AA

ABD Adalet Bakanlığının, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturması kapsamında eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tanık olarak ifadesine başvuracağı belirtiliyor.

The New York Times gazetesinin haberinde, Adalet Bakanlığının Pence'i ifadeye davet edeceği öne sürüldü.

Gazetenin, Pence'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde eski Başkan Yardımcısı'nın da Bakanlığın soruşturmasının, Kongrede kurulan komite soruşturmasından farklı olduğu düşüncesiyle ifade vermeye istekli bulunduğu iddia ediliyor.

ABD basınında ekibinden daha önce ifade vermek isteyen kişilere engel olma girişimine bulunan Trump'ın, Pence'in de ifade vermesini engellemeye çalışıp çalışmayacağı öne çıkan konular arasında yer alıyor.

PENCE, KONGRE BASKINI İÇİN TRUMP'A TEPKİLİ

2020 Başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence'in, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayı düşündüğü ve Trump’ın seçmen tabanını karşısına almamak için onu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçındığı yorumları yapılıyordu.

Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Pence, 6 Ocak Kongre baskını hakkında Trump'ın sarf ettiği sözleri "pervasız" olarak nitelendirmişti.

Pence, ABC'ye verdiği mülakatta, Trump'ın 6 Ocak olayları ile kendisini, ailesini ve Kongrede bulunan herkesi tehlikeye attığını belirtmişti.

Trump'ın o günlerde aleyhine yaptığı "seçimleri reddedecek cesaretinin olmadığı" yönündeki paylaşım konusunda Pence, "Bu, beni öfkelendirdi ancak yanımda duran kızıma dönerek 'Yasayı delmek değil, onu üstün tutmak cesaret ister.' dedim." ifadesini kullandı.

Pence, Trump'ın 6 Ocak olayları hakkındaki sözleri konusunda, "Başkan'ın sözleri pervasızdı. Sorunun bir parçası olmaya karar verdiği açıktı." diye konuşmuştu.

Trump ise Twitter'dan başkentte yapılacak gösteri öncesi "6 Ocak'ta D.C'de büyük protesto var. Orada olun, çok çılgın olacak." ifadelerini paylaşmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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