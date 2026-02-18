Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de Kongre Binasına doğru koşan şüpheli gözaltında | Dış Haberler

        ABD'de Kongre Binasına doğru koşan şüpheli gözaltında

        ABD'de, elinde pompalı tüfekle Kongre Binası'na doğru koşan 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 01:29 Güncelleme: 18.02.2026 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de Kongre Binasına doğru koşan şüpheli gözaltında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin başkenti Washington'da, elinde pompalı tüfekle Kongre Binası'na doğru koşan 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

        Polis yetkilisi Michael Sullivan, düzenlenen basın toplantısında, Kongre Binası yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

        Sullivan, 18 yaşındaki erkek şüphelinin, aracını Kongre Binası yakınlarında park ettiğini, araçtan inip binanın batı tarafına doğru koşmaya başladığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi durdurduğunu ifade etti.

        Sullivan, koruyucu yelek ve eldiven giyen şüphelinin, bina yönüne koştuğu sırada elinde dolu bir pompalı tüfek ile yedek mühimmatın bulunduğunu bildirdi.

        Araçta ayrıca kask ve gaz maskesi bulunduğunu aktaran Sullivan, aracın şüphelinin adına kayıtlı olmadığını ve zanlının birden fazla adresinin bulunduğunu belirtti.

        Sullivan, şüphelinin amacının ve ABD Kongresi üyelerinin hedef alınıp alınmadığının soruşturulduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okula gidememenin üzüntüsünü yaşayan iş insanı, memleketine eğitim kurumu kazandırdı

        Aksarayın Eskil ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ali Ermişin okula gidememenin eksikliğini gidermek için yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulda ilk ders zili çaldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi