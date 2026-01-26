Habertürk
Habertürk
        ABD'de özel jet düştü | Dış Haberler

        ABD'de özel jet düştü

        ABD'nin Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 20:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:29
        ABD'de özel jet düştü
        ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.

        ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

        Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı ifade edilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

        ABD Federal Havacılık İdaresi, jetteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

        Açıklamada, kazanın kalkış esnasında henüz bilinmeyen nedenlerden meydana geldiği, uçağın ters döndüğü ve alev aldığı ifade edildi.

