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        Haberler Dünya Amerika ABD'de Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi kararı durduruldu | Dış Haberler

        ABD'de federal yargıç, Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi kararını durdurdu

        ABD'de federal yargıç, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 03:36 Güncelleme: 29.03.2025 - 03:36
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        ABD'de Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi kararı durduruldu
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        ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Öztürk'ün avukatının mahkemeye başvurusu üzerine yazılı kararını açıkladı.

        Casper, iki sayfalık kararında, Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin "Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru" sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti.

        AA'nın haberine göre; kararda, hükümet tarafının 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

        Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

        Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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        #Rümeysa Öztürk
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