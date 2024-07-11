ABD'de seçim anketi ortaya koydu: Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı yüzde 67

ABD'de yapılan ankete göre, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı yüzde 67 çıkarken, bugün seçim yapılması durumunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile sandıkta neredeyse başa baş gidiyor.

ABC News, Washington Post ve Ipsos tarafından 5-9 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 2 bin 431 katılımcı ile gerçekleştirilen anket, Biden'ın adaylıktan çekilme tartışmaları ve Trump karşısında sandıktaki son durumu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 85'i Biden'ın ikinci dönem başkanlık için "çok yaşlı" olduğunu söylerken, yüzde 67'si ise kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirtti.

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Aynı anket şirketinin bir yıl önce yaptığı benzer ankette ise Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin yüzde 68 seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

Son ankette, Trump'ın yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 60 çıkarken, bir yıl önceki ankette de bunun yüzde 44 olduğuna işaret edildi.

TRUMP ÖNDE

Biden'ın yaşı ve sağlık durumu nedeniyle yarıştan çekilme tartışmaları sürerken, bugün seçim olması halinde ise Trump'a karşı oy oranının sadece bir puan geriden gittiği görüldü.

Ankette, "Bugün seçim olsaydı kime oy verirdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 46'sı Biden derken, yüzde 47'si Trump'a oy vereceğini belirtti.