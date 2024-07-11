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        Haberler Dünya ABD'de seçim anketi ortaya koydu: Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı yüzde 67 | Dış Haberler

        ABD'de seçim anketi ortaya koydu: Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı yüzde 67

        Sağlık durumu sebebiyle adaylığı tartışılan ABD Başkanı Joe Biden'ın, yapılan ankette rakibi Donald Trump'la baş başa gittiği belirlendi. Seçmenlerin çoğunun, Biden'ın çekilmesini istediği de görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 11.07.2024 - 20:34
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        ABD'liler Biden'ın çekilmesini istiyor
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        ABD'de yapılan ankete göre, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı yüzde 67 çıkarken, bugün seçim yapılması durumunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile sandıkta neredeyse başa baş gidiyor.

        ABC News, Washington Post ve Ipsos tarafından 5-9 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 2 bin 431 katılımcı ile gerçekleştirilen anket, Biden'ın adaylıktan çekilme tartışmaları ve Trump karşısında sandıktaki son durumu ortaya koydu.

        Ankete katılanların yüzde 85'i Biden'ın ikinci dönem başkanlık için "çok yaşlı" olduğunu söylerken, yüzde 67'si ise kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirtti.

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        Aynı anket şirketinin bir yıl önce yaptığı benzer ankette ise Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin yüzde 68 seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

        Son ankette, Trump'ın yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 60 çıkarken, bir yıl önceki ankette de bunun yüzde 44 olduğuna işaret edildi.

        TRUMP ÖNDE

        Biden'ın yaşı ve sağlık durumu nedeniyle yarıştan çekilme tartışmaları sürerken, bugün seçim olması halinde ise Trump'a karşı oy oranının sadece bir puan geriden gittiği görüldü.

        Ankette, "Bugün seçim olsaydı kime oy verirdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 46'sı Biden derken, yüzde 47'si Trump'a oy vereceğini belirtti.

        Biden'ın yarıştan çekilmesi ve Trump'a karşı yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in gelmesi halinde ise Trump'ın yüzde 46 oyuna karşı Harris yüzde 49 ile 3 puan önde çıktı.

        Aynı anket şirketi tarafından nisanda yapılan bir önceki ankette Trump yüzde 46, Biden ise yüzde 44 oranında katılımcılardan oy almıştı.

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        Anket sonuçları, sandıkta oy kullanmaya gelindiğinde Trump ile başa baş gitmesinden dolayı Biden'ın 27 Haziran'daki canlı yayındaki tartışmadan çok fazla zarar görmediği şeklinde yorumlandı.

        BIDEN'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

        Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

        Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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