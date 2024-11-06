ABD'de seçim anketleri yine yanıldı!

ABD'de milyonlarca vatandaş 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da görev yapacak yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında gerçekleşen yarışta resmi olmayan sonuçlara göre Trump zafere çok yakın.

Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump'ın, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a yeniden dönmeye çok yakın. Trump TSİ 12.30 itibariyle 267 delegeye ulaştı ve seçimde çok hızlı bir şekilde ipi göğüsledi.

ABD'nin yeni başkanı kim olacak? Haberi Görüntüle

Ancak seçim kampanyaları boyunca ülkede yapılan tüm anketler başa baş gidiyordu. ABD basınında ve ülkede yapılan seçim anketlerinde, Harris ile Trump arasındaki seçimin bugüne kadar yapılan "en belirsiz" seçim olacağı ifade edilmişti.

REKLAM 2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözünün salıncak eyaletlerde yani Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'de olması bekleniyordu. Bu 7 kritik eyaletin en önemlisi Pensilvanya olacaktı. Trump: ABD'nin altın çağı olacak Haberi Görüntüle Ancak seçimlerde 24 saat bile geride kalmadan sonuçlar netleşti. Trump, 7 salıncak eyalette rahatlıkla denebilecek bir şekilde zafer elde etti. Salıncak eyaletlerde sonuçlar şöyle: Pennsylvania (19 delege): Trump: %50.9 / Harris: %48.2 / Oyların yüzde 95'i sayıldı

Michigan (15 delege): Trump: %52.5 / Harris: %45.8/ Oyların yüzde 69'u sayıldı.

Arizona (11 delege): Trump: %50.8 / Harris: %48.4 / Oyların yüzde 53'ü sayıldı.

Wisconsin (10 delege): Trump: %51.1 / Harris: %47.4 / Oyların yüzde 88'i sayıldı.

North Carolina (16 delege): Trump: %51.1 / Harris: %47.7/ Oyların yüzde 100'ü sayıldı.

Georgia(16 delege): Trump: 50.8 / Harris: %48.5 / Oyların yüzde 94'ü sayıldı.

Nevada (6 delege): Trump: %51.5 / Harris: %46.8/ Oyların yüzde 91'i sayıldı. 2020'DE DE YANILDILAR 2020'de Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçekleşen seçim yarışı öncesinde anketler, Biden'ın en az yedi puan ile Trump'ı geride bırakacağını açıklamıştı. Ancak seçim son ana kadar başa baş ilerlemiş, oyların sayımı 4 gün sürmüştü.