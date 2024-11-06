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        ABD'de seçim anketleri yine yanıldı!

        ABD'de aylardır süren seçim kampanyasının ardından seçim sonuçlarında sona gelinmek üzere. Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında gerçekleşen yarışta Trump seçimi kazanmaya çok yakın. Bugüne kadar yapılan onlarca ankette, Harris ve Trump arasındaki yarışın başa baş gittiği, seçimin kazananı belirleyecek salıncak eyaletlerde durumun bıçak sırtı olduğu ifade edilmişti. Ancak seçim 24 saat bile dolmadan Trump için rahatlıkla denebilecek bir şekilde sonuçlandı. ABD'de seçimin kaybedeni 2016 ve 2020'de olduğu gibi yine anket şirketleri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 12:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:50
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        ABD'de seçim anketleri yine yanıldı!
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        ABD'de milyonlarca vatandaş 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da görev yapacak yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında gerçekleşen yarışta resmi olmayan sonuçlara göre Trump zafere çok yakın.

        Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump'ın, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a yeniden dönmeye çok yakın. Trump TSİ 12.30 itibariyle 267 delegeye ulaştı ve seçimde çok hızlı bir şekilde ipi göğüsledi.

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        Ancak seçim kampanyaları boyunca ülkede yapılan tüm anketler başa baş gidiyordu. ABD basınında ve ülkede yapılan seçim anketlerinde, Harris ile Trump arasındaki seçimin bugüne kadar yapılan "en belirsiz" seçim olacağı ifade edilmişti.

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        2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözünün salıncak eyaletlerde yani Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'de olması bekleniyordu. Bu 7 kritik eyaletin en önemlisi Pensilvanya olacaktı.

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        Ancak seçimlerde 24 saat bile geride kalmadan sonuçlar netleşti. Trump, 7 salıncak eyalette rahatlıkla denebilecek bir şekilde zafer elde etti.

        Salıncak eyaletlerde sonuçlar şöyle:

        • Pennsylvania (19 delege): Trump: %50.9 / Harris: %48.2 / Oyların yüzde 95'i sayıldı
        • Michigan (15 delege): Trump: %52.5 / Harris: %45.8/ Oyların yüzde 69'u sayıldı.
        • Arizona (11 delege): Trump: %50.8 / Harris: %48.4 / Oyların yüzde 53'ü sayıldı.
        • Wisconsin (10 delege): Trump: %51.1 / Harris: %47.4 / Oyların yüzde 88'i sayıldı.
        • North Carolina (16 delege): Trump: %51.1 / Harris: %47.7/ Oyların yüzde 100'ü sayıldı.
        • Georgia(16 delege): Trump: 50.8 / Harris: %48.5 / Oyların yüzde 94'ü sayıldı.
        • Nevada (6 delege): Trump: %51.5 / Harris: %46.8/ Oyların yüzde 91'i sayıldı.

        2020'DE DE YANILDILAR

        2020'de Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçekleşen seçim yarışı öncesinde anketler, Biden'ın en az yedi puan ile Trump'ı geride bırakacağını açıklamıştı. Ancak seçim son ana kadar başa baş ilerlemiş, oyların sayımı 4 gün sürmüştü.

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        2016'DA DA YANILMIŞLARDI

        ABD'de anket şirketleri 2016 yılındaki seçimlerde de büyük bir yanılgıya uğramışlardı.

        14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Hillary Clinton 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,2 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu.

        Ancak 8 Kasım gecesi sandıklardan "sürpriz" sonuç çıktı ve Trump, kritik eyaletleri elde ederek başkanlık koltuğuna oturmuştu.

        Özellikle genel duruşu Demokrat olan Michigan'da Trump'ın, Clinton'ı 10 bin 704 oyla geçmesi, bu tarz eyaletlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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        #ABD seçim
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