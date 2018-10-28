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ABD'de sinagoga silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! ABD'nin Pittsburgh kentinde bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Pittsburgh Kamu Güvenliği Direktörü Wendell Hissrich saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

28.10.2018 - 00:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'de bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, 46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers olduğunu açıkladıkları silahlı saldırganının gözaltına alındığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

ABD medyasında yer alan haberlerde saldırganın sabıkasının olmadığı ve saldırı esnasında ''Bütün Yahudiler ölmeli'' şeklinde bağırdığı iddia edildi.

Saldırıyı kınayan ve saldırgana idam cezası isteyen ABD Başkanı Donald Trump, Indianapolis'te yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili ''şeytani, inanılması güç, akılalmaz Yahudi karşıtlığı'' ifadesini kullandı.

6 Kasım'daki ara seçimler öncesi çiftçilere hitap eden Trump, konuşması sırasında bir rahip ve hahamı da sahneye davet ederek saldırıda hayatını kaybedenler için dua etmelerini istedi.

Saldırının ardından New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ABD'de bireysel silahlanma ve silah yasası tartışmaları sık sık gündeme geliyor.

 

NETANYAHU'DAN KINAMA

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentindeki Hayat Ağacı Sinagogu'na düzenlenen saldırıyı kınadı.

Netanyahu sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda yaşananlardan derin bir yas içinde olduğunu belirterek, “Biz, Pittsburgh Yahudi topluluğu ile birlikteyiz. Bu korkunç anti-Semitik acımasızlık karşısında Amerikan halkıyla birlikteyiz. Ve hepimiz yaralıların hızla iyileşmesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

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YORUMLAR 29
  • Misafir 47 dakika önce
    hep siz camimize saldirdiniz nadilmiş bakakim önce iğneyi kendine sonra ...
  • Misafir 12 saat önce
  • Misafir 13 saat önce
    endişeliyiz..
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