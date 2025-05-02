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        Haberler Ekonomi Para ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentileri aştı - Para Haberleri

        ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentileri aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:47
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        ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentileri aştı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

        Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 177 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdamın 138 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

        Bu dönemde sağlık hizmetleri, ulaştırma ve depolama, finansal faaliyetler ve sosyal yardım alanlarında istihdam artmaya devam ederken, federal hükümette azaldı.

        Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış şubat için 117 binden 102 bine ve mart ayı için 228 binden 185 bine düşürüldü.

        İşsizlik oranı beklentilere paralel gerçekleşti

        ABD'de işsizlik oranı, nisanda değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

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        Söz konusu dönemde işsizlik oranı beklentilere paralel gerçekleşti.

        Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 82 bin kişi artarak 7 milyon 165 bine ulaştı. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,5'ten 62,6'ya çıktı.

        Aynı dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,3 oldu. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 36,06 dolara çıktı.

        Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın mart ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

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