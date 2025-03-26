ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.

Ayrıca, gözaltına ilişkin ICE'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, "Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında "şu ana kadar hiçbir suçlama yapılmadığını" vurguladı.

Ayrıca, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği bildirildi.

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Öztürk'ün, aynı üniversitede okuyan Türk arkadaşları AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Öztürk'e ulaşamadıklarını, gözaltına alınmadan önce ailesini arayıp haber verebildiğini söyledi.

Öztürk hakkında endişe eden Türk öğrenciler, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıklarını aktardı.

Öte yandan, Boston'da Filistin destekçisi bir grup, Rümeysa Öztürk'ün salıverilmesi için bugün destek gösterisi yapacaklarını duyurdu.

*Haberin videosu Associated Press tarafından servis edilmiştir