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ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde üst geçide çarpan tankerin yanması sonucu, ülkedeki en önemli otoyollardan biri olan I-95 çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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  • ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

    New York ile başkent Washington arasındaki ana bağlantıyı oluşturan I-95 otoyolunun Philadelphia kenti kesimindeki üst geçidin, kaza yapan tankerin yanması sonucu çöktüğü belirtildi.
  • ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

    Philadelphia polisi, basın açıklamasında "yanıcı madde yüklü tankerin uzun süre yandığı", açığa çıkan ısının üst geçidin çelik yapısına zarar vererek çökmesine sebep olduğu bilgisini paylaştı.
  • ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

    Tankerden alevlerin yükselmesi sonucu otoyolun iki yönü de yaklaşık 3,5 kilometre boyunca trafiğe kapatılırken, eyaletler arası bağlantı yolunda uzun kuyruklar oluştu.
  • ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

    Ölü ya da yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
  • ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

    ABD Başkanı Joe Biden bilgilendirildi

     

    Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin başkenti Washington'a yaklaşık 2 buçuk saat uzaklıktaki kaza sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Joe Biden'a olayla ilgili brifing verildiğini belirtti.
  • ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

    Jean-Pierre, "Başkan'a çöküş hakkında bilgi verildi ve Beyaz Saray yetkilileri yardım teklif etmek için Vali (Josh) Shapiro ve Belediye Başkanı (Jim) Kenney'nin ofisleriyle temasa geçti" ifadesini kullandı.
  • ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

    ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg de Pennsylvania Valisi Shapiro ve Federal Otoyol İdaresi yöneticileriyle temas halinde olduğunu bildirdi.
  • ABD'de üst geçit çöktü: Otoyol trafiğe kapandı

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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