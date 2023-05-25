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ABD'de yapılan ankete göre 2024 Başkanlık Seçimleri'ni Cumhuriyetçi adaylar kazanacak

ABD 2024 yılında Başkanlık Seçimi'ne giderken, mevcut Başkan Biden'ın muhtemel rakipleri Cumhuriyetçi eski başkan Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis anketlerde önde. Cumhuriyetçilerin en önde gelen adayı ise Trump.

ABD'de yapılan ankete göre 2024 Başkanlık Seçimleri'ni Cumhuriyetçi adaylar kazanacak
HABERTURK.COM / AA

ABD’de 2024'de yapılacak Başkanlık Seçimleri üzerine gerçekleştirilen bir ankette, Cumhuriyetçi Parti adayları eski Başkan Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis, Başkan Joe Biden’in önünde çıktı.

Marquette Hukuk Fakültesi tarafından ulusal düzeyde kayıtlı seçmenler arasında yapılan anket, 2024 Başkanlık seçimlerine ışık tuttu.

Ankette, katılımcıların yüzde 52’si Cumhuriyetçi aday Trump’ı destekleyeceğini belirtirken, yüzde 47’si tercihini Biden’dan yana kullandı.

Florida Valisi DeSantis’in Cumhuriyetçi partiden Biden’a karşı başkanlık yarışına girmesi durumunda ise DeSantis de yüzde 52’ye karşı 48 oranla Biden’ın önünde yer aldı.

Ankette katılımcılara, Biden, Trump ve diğer olası bir aday seçeneği verildiğinde ise yüzde 41’i Trump, yüzde 34’ü Biden ve yüzde 19’u da diğer bir adaya oy vereceğini kaydetti.

Trump’ın denklemden çıkarılıp DeSantis’in dahil edildiği seçenekte ise DeSantis yüzde 38, Biden yüzde 37, diğer muhtemel aday için de yüzde 18 tercih çıktı.

Her iki denklemde de katılımcıların yüzde 6 ila 7’si oy kullanmayacağını belirtti.

Ankette, sadece Cumhuriyetçi adayları arasından parti seçmenlerinin kimleri tercih edeceği sorusuna ise Trump yüzde 46, DeSantis yüzde 25 alırken, Eski Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley de yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Mart ayında yapılan aynı ankette Biden ve Trump arasındaki olası 2024 Başkanlık yarışı yüzde 38 ile eşit çıkarken, Biden-DeSantis arasındaki yarış senaryosunda ise Biden yüzde 42, DeSantis yüzde 41 çıkmıştı.

Marquette Hukuk Fakültesinin anketi 8-18 Mayıs tarihleri arasında ulusal düzeyde rastgele seçilen 883 kayıtlı seçmen arasında yapıldı.

Fotoğraf: AA

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