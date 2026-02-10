ABD'de yargıç, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davasını düşürdü

Avukatları, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını duyuran belgeleri federal mahkemeye sundu.

Belgelere göre, göçmenlik mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilebilirliğini ispat yükünü yerine getiremediğine hükmederek, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme sürecini sonlandırdı.

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi ve daha diğer birçok kişinin yaşadıklarının geri alınamayacağını belirten Öztürk, kararın "sonunda da olsa adaletin yerini bulabildiğini" gösterdiğini belirtti.

Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, "(Başkan Donald) Trump yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi." yorumunu yaptı.