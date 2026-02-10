Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de yargıç, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davasını düşürdü | Dış Haberler

        ABD'de yargıç, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davasını düşürdü

        ABD'de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de yargı, Rümeysa Öztürk davasını düşürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avukatları, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını duyuran belgeleri federal mahkemeye sundu.

        Belgelere göre, göçmenlik mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilebilirliğini ispat yükünü yerine getiremediğine hükmederek, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme sürecini sonlandırdı.

        Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kendisi ve daha diğer birçok kişinin yaşadıklarının geri alınamayacağını belirten Öztürk, kararın "sonunda da olsa adaletin yerini bulabildiğini" gösterdiğini belirtti.

        Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, "(Başkan Donald) Trump yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi." yorumunu yaptı.

        Senatör Ed Markey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşılarken, davayı başından itibaren "temelsiz" olarak nitelendirdi.

        Öztürk'ün gözaltına alınması

        Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

        Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

        ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

        Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

        BURSA'da Fırat Ç. (25), sokakta karşılaşıp tartıştığı eniştesi Alperen Şahin'i (30) tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdü. (DHA)

        #Rümeysa Öztürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama