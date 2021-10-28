ABD'de yolcu hostese saldırdı, uçak acil iniş yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'de yolcunun hostese saldırması sonucu rota değiştiren uçak acil iniş yaptı

New York'tan California'ya yapılan uçuşta, erkek yolcunun kadın uçuş görevlisine saldırması nedeniyle rota değiştiren uçak yönünü Colorado eyaletine çevirdi.

ABD'de yolcunun hostese saldırması sonucu rota değiştiren uçak acil iniş yaptı
ABD'de yolcu hostese saldırdı, uçak acil iniş yaptı
0:00 / 0:00
AA

American Airlines'a ait uçakta "maske takma uyarısı" nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda kadın kabin görevlisine saldıran "business class" yolcusu yüzünden en yakın hava alanının bulunduğu Denver kentine iniş yapıldı.

Hava yolu şirketinin ABD basınına yansıyan açıklamasında, saldırganın tutuklandığı ve "bir daha asla" American Airlines ile uçmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

"AA Flight 976" sefer numaralı uçağın Denver'a indiğini doğrulayan Federal Havacılık İdaresi, konunun Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) araştırıldığını bildirdi.

Öte yandan saldırganın kabin görevlisine 2 defa yumruk attığı, uçaktaki bir doktor tarafından acil bakımı yapılan ve maskesinde kan izleri bulunan kadın görevlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 20 kilogram verdiği iddia edildi
DÜNYA Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında iddia
WSJ: ABD istihbarat teşkilatları Taliban öngörülerinde başarısız oldu
DÜNYA WSJ'den ABD istihbaratına dair "Taliban" iddiası
SON DAKİKA: TIME'dan yeni kapak: İklim için son çağrı! - Haberler
DÜNYA TIME'dan yeni kapak: İklim için son çağrı!
SON DAKİKA: Moskova'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle "kısmi kapanma" başladı
DÜNYA Moskova'da kısmi kapanma başladı!
SON DAKİKA: İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
DÜNYA Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim mesajı
SON DAKİKA: ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Çin'in hipersonik füze denediği iddiaları endişe verici
DÜNYA ABD'den Çin'e: Füze iddiaları endişe verici
SON DAKİKA: Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısı görüldü
DÜNYA Ukrayna'da vaka rekoru!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi açıklaması: Kabul edilemez!
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan büyükelçi açıklaması!
SON DAKİKA: BM’den dinozorlu iklim krizi mesajı: Yok oluşu seçmeyin
DÜNYA BM'den dinozorlu iklim krizi mesajı
SON DAKİKA: ABD'de ilk kez: Cinsiyet hanesinde X yazan pasaport düzenlendi
DÜNYA ABD'de cinsiyet tanımında X yazan ilk pasaport!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.