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        Haberler Dünya ABD'deki 11 Eylül saldırılarının 23. yılında New York'ta anma töreni düzenlendi | Dış Haberler

        ABD'deki 11 Eylül saldırılarının 23. yılında New York'ta anma töreni düzenlendi

        ABD'deki 11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların kurbanların 23. yılında anılırken, Eski Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu alanda tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 00:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:07
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        11 Eylül kurbanları anıldı
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        ABD'de tarihinde en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 23. yılında, kurbanlar New York’ta düzenlenen törende anıldı.

        Eski Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu alandaki törende ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı başkan adayı JD Vance, New York Senatörü Chuch Schumer ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg hazır bulundu.

        Tören başlamadan önce 5 Kasım başkanlık seçimleri için dün gece ilk kez canlı yayın tartışmasına çıkan Harris ve Trump’ın tokalaşarak birbirini selamlaması dikkati çekti.

        Saldırıda hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile başlayan törende, yüksek sesle kurbanların isimleri okundu.

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        NE OLDU?

        11 Eylül sabahı New York, Manhattan adasında bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

        Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York’taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

        Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

        İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

        Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

        11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #11 Eylül
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