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        Haberler Dünya ABD'deki ankete göre Harris, rakibi Trump'ın 2 puan önünde | Dış Haberler

        ABD'deki ankete göre Harris, rakibi Trump'ın 2 puan önünde

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlere ilişkin ankette, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın 2 puan önünde seçim yarışını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:14
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        ABD'de bir anket daha: Harris, Trump'ın önünde
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        The Economist ve YouGov ortaklığında, 4-6 Ağustos'ta yapılan anketin sonuçları açıklandı.

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        Buna göre, Trump yüzde 43, demokrat rakibi Harris de yüzde 45 oy aldı.

        Böylelikle Harris, rakibine karşı 2 haftadır 2 puan önde olma durumunu korumaya devam etti.

        Harris'in destekçilerinin yüzde 55'i, Harris'i sevdiği için, yüzde 43'ü ise Trump'a karşıt olduğu için Harris'e oy verdiğini belirtti.

        The Hill ve Decision Desk HQ'nun ortak yürüttükleri ulusal anketlerin ortalamasına göre ise, Harris yüzde 47,4'e 47,3'le Trump'ın 0,1 puan önünde yer alıyor.

        The Economist ve YouGov ortaklığında, geçen hafta yapılan ankette de Harris, yüzde 46'ya 44'le Trump'ın 2 puan önünde yer almıştı.

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