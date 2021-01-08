AA

ABD'de Kongre baskını nedeniyle Beyaz Saray'da ardı ardına yaşanan istifaların ardından, kabineden de ikinci istifa geldi.

Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump'a gönderdiği istifa mektubunu yayımladı.

AA'nın haberine göre; Trump'ı tansiyonu yükseltmek ve Kongre baskını için insanları kışkırtmakla suçlayan DeVos, "Sizin söylemlerinizin olaylar üzerindeki etkisi konusunda şüphem yok ve bu benim için patlama noktası oldu." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA ART ARDA İSTİFALAR

Çarşamba günkü Kongre baskınının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.

Dün de bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifalarını duyurmuştu.

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.

İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.