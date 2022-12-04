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ABD'den "Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlere karşı çıkacağız" mesajı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki durum hakkında insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yahudi yerleşimlerine ve ilhaka karşı çıkacaklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı'ndan sıcak mesaj
ABD Dışişleri Bakanı'ndan sıcak mesaj
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AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington'da solcu, İsrail yanlısı insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında bir konuşma yaptı.

ABD'nin Netanyahu hükümetini aşırı sağcı yapısına göre değil eylemlerine göre değerlendireceğini belirten Blinken, "(Yahudi) Yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, kutsal mekanların tarihi statükolarının bozulması, evlerin yok edilmesi, tahliye edilmesi, şiddete teşvik de dahil iki devletli çözümü baltalayacak bütün eylemlere karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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