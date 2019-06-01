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ABD'den Çin'e üstü kapalı eleştiri: Diğerlerini istismar ediyor

AA

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, isim vermeden Çin'i eleştirdi. Hint Pasifik bölgesindeki ülkelere uzun zamandır tehdit olanların kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmaya çabaladığını ifade eden Shanahan, bölgedeki bazı aktörlerin diğerlerini ekonomik ve diplomatik olarak istismar ettiğini belirtti

Çin

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Çin'in Güney Çin Denizi'nde diğer ülkelere askeri yollarla baskı kurmaya çalıştığını söyledi. "The Straits Times"da yer alan habere göre, Shanahan, Singapur'da Asya'nın önemli güvenlik zirvesi "Shangri-La Dialogue"da yaptığı konuşmada üstü kapalı olarak Çin'e yönelik eleştirilerde bulundu. Hint Pasifik bölgesindeki ülkelere uzun zamandır tehdit olanların kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmaya çabaladığını ifade eden Shanahan, bölgedeki bazı aktörlerin diğerlerini ekonomik ve diplomatik olarak istismar ettiğini ve diğer ülkeler üzerinde askeri yollarla baskı kurmaya çalıştığını belirtti.

REKABETİ HOŞ KARŞILIYOR

Shanahan, bu aktörlerin Güney Çin Denizi'nde gelişmiş silah sistemleri kurarak bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyledi. Öte yandan ABD'nin Çin ile iş birliği konusunda istekli olduğunu ve rekabeti hoş karşıladığını dile getiren Shanahan, diğer ülkelerin egemenliğini yıpratmaya yönelik tutumların son bulması gerektiğini kaydetti. ABD'nin Çin ile ticari bir savaş içinde olduğuna yönelik iddiaları reddeden Shanahan, Pekin ile ekonomik görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Hint Pasifik bölgesinin önemli olduğunu ifade eden Shanahan, "Biz bu bölgeye yatırım yapıyoruz. Sizlere ve sizlerle yatırım yapıyoruz." dedi. Shanahan, Pasifik ülkelerinin de kendi geleceklerine yatırım yapması gerektiğini belirtti.

YÜZDE 80'İNDE HAK İDDİA EDİYOR

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

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