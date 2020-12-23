ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararı 0:00 / 0:00

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BBC'nin haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım uygulayacağını duyurduğu iki listede toplam 18 kişi ve kurum yer alıyor. Suriye ordusunun istihbarat biriminin başındaki Kifah Mulhem, Suriye Merkez Bankası ve Esad'ın yakın danışmanlarından Lina el Kinaya da bu listelerin içinde.

Esma Esad hakkında daha önce, Haziran ayında da yaptırım kararı alınmıştı ancak bu kez tümü İngiliz vatandaşı olan aile üyeleri de bu kapsama alındı ve yaptırımlar genişletildi.

Kardiyolog Fawaz Akras, İngiliz-Suriyeli Topluluğu'nun da başkanı.

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