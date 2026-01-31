Habertürk
        Haberler Dünya ABD'den İsrail'e 6,5 milyar doları aşan silah satışına onay | Dış Haberler

        ABD'den İsrail'e 6,5 milyar doları aşan silah satışına onay

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e aralarında 30 Apache helikopterinin de bulunduğu toplam değeri 6,5 milyar doları aşan silah satışlarına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 03:25 Güncelleme: 31.01.2026 - 03:25
        ABD'den İsrail'e 6,5 milyar doları aşan silah satışına onay
        Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), yazılı açıklama yaparak, söz konusu silah satışlarının Kongre'ye bildirimini yaptığını belirtti.

        Buna göre ABD, İsrail'e 3,8 milyar dolar değerinde toplam 30 Apache helikopterinin yanı sıra bu helikopterlerde kullanılan çok sayıda farklı parça ve mühimmatın satışını onayladı.

        Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki Müşterek Hafif Taktik Araçlar ve ilgili ekipmanların satışına da onay verdi.

        İsrail'e yönelik onay verilen bir diğer satış işleminde de Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık değeri 740 milyon dolar olan Namer Zırhlı Personel Taşıyıcı güç paketleri ve entegre lojistik destek ekipmanlarının satışını da onayladı.

        Açıklamada, "Önerilen satış, operasyonlar sırasında kara kuvvetlerinin hareket kabiliyetini artırarak İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştirecek." ifadesine yer verildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

