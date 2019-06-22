Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

ABD'den İsrail'e kritik ziyaret!

İHA

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile yaşanan krizi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e geldi.

John Bolton

ABD ve İran arasındaki gerginlik, İran'ın ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesiyle tırmandı. ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ve Rusya'da temaslar yapacağını açıkladı. Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e gitti.

Pazartesi günü İsrailli mevki'idaşı Meir Ben-Şabbat ve Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ile bir araya gelecek olan Bolton, İran ve Suriye ile ilgili ortak siyasi çizgileri belirleme amaçlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ancak toplantı kararı, ABD'ye ait İHA'nın İran tarafından düşürülmesinden önce alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Haziran'da G-20 Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkel, Macron'dan aradığı desteği bulamadı
DÜNYAMerkel, Macron'dan destek bulamadı
Almanya Dışişleri Bakanı: Aşırı sağcı terör sorunumuz var
DÜNYAAlmanya Dışişleri Bakanı: Aşırı sağcı terör sorunumuz ...
Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı
DÜNYAKaşıkçı cinayetinin kilit ismi yargılanmamış!
Son dakika... Johnson'ın evinden çığlıklar yükseldi, komşular polisi aradı
DÜNYAJohnson'ın evinden çığlıklar yükseldi, komşular ...
KKTC, Suriye'yi vize uygulanan ülkelere dahil etti
DÜNYAKKTC'den Suriye kararı!
Türkiye'den Yunanistan'a 'Lozan ihlali' tepkisi
DÜNYATürkiye'den 'Lozan ihlali' tepkisi!
Hürmüz Boğazı'ndaki sessizlik radara yansıdı
DÜNYA'Durdurma kararı' radara yansıdı!
Gürcistan'da protestolar sonrası parlamento başkanı istifa etti
DÜNYAGürcistan'da protestolar sonrası parlamento başkanı ...
Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı
DÜNYAPutin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı
Fatih Altaylı yazdı: İran neyi vurdu? Değeri 220 milyon dolar!
DÜNYAO İHA'nın değeri 220 milyon dolar!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X