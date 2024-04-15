ABD'den Samsung'a yatırım

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, ülkenin yarı iletken üretimindeki liderliğini yeniden sağlamak için CHIPS ve Bilim Yasasını imzaladığını anımsattı.

Samsung ile ABD Ticaret Bakanlığı arasında, şirketin gelişmiş yarı iletken üretimi ve AR-GE'sini Texas'a getirmek için bir ön anlaşma yapıldığını duyuran Biden, bu kapsamda Samsung'un 40 milyar doların üzerinde yatırım ve en az 21 bin 500 istihdam sağlayarak Texas'ın yarı iletken ekosistemindeki rolünü güçlendireceğini vurguladı.

TESİSLER YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ İÇİN GEREKLİ

Biden, bu tesislerin, yapay zeka gibi ileri teknolojiler için gerekli olan dünyanın en güçlü çiplerinden bazılarının üretimini destekleyeceğinin ve ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendireceğinin altını çizdi.

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ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da Samsung ile varılan ön anlaşma kapsamında, ülkenin yarı iletken tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmek, teknoloji liderliğini ilerletmek ve küresel rekabet gücünü artırmak için CHIPS ve Bilim Yasası çerçevesinde 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlanacağı bildirildi.