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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Hatay'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile incelemelerde bulundu. Blinken, Türkiye'ye desteklerinin süreceğini ifade etti. İki bakan bugün ortak açıklamalarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
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AA / HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İncirlik Üssü'nde açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Blinken, bugün Ankara'da açıklamalarda bulunacak. Blinken'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret eden Blinken, burada yaptığı açıklamada, yıkıcı depremlerin ardından Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

Blinken, "Yıkımın birazını görmek için bir şehrin üzerinden uçma şansım oldu ve bunu kelimelere dökmek gerçekten zor. Yıkılmamış ve yıkılmış binalar görüyorsunuz, çöken çatıların hemen yanında hala ayakta duran bir şeyler var. Size söz konusu durumun ölçeği hakkında bir fikir veriyor. Bu depremden dolayı on binlerce ölüm ve on milyonlarca etkilenen insan var ve elbette, hala tam kapsamını bilmiyoruz." dedi.

Depremin hemen ardından ABD ve diğer ülkelerin devreye girdiğini belirten Blinken, şöyle konuştu:

"Bir gün içinde burada yaklaşık 200 kişi, köpek ve diğer uzmanlardan oluşan arama kurtarma ekipleri oluşturduk. Depremden hemen sonraki günlerde barınma, su, yiyecek, ilaç ve giyecek için yaklaşık 85 milyon dolar değerinde yardım aktarıldı. Bugün ise ihtiyacı olanlara yardım etmek için 100 milyon dolar daha getireceğimizi duyurmak isterim. Bunu, Acil Mülteci ve Göç Fonu ile Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) sahip olduğu bir insani yardım fonundan aldık ve bu yakında harekete geçirilecek."

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEKTE KARARLIYIZ"

USAID'in depreme yönelik çalışmalara çok hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verdiğini söyleyen Blinken, şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliği, Türk ortaklarımızla işbirliği içinde insanlara yardım etmeye çalışmak için bir araya geliyor. Bu uzun vadeli bir çaba olacak. Arama ve kurtarma maalesef sona eriyor. İyileşme operasyonu ise sürüyor ve ardından büyük bir yeniden inşa çalışması olacak. Yıkılan bina, apartman ve ev sayısı dahil hasarın boyutlarını gördüğünüzde yeniden inşa etmek çok büyük bir çaba gerektirecek. Ancak bu çabada Türkiye'yi desteklemeye kararlıyız. Dünyanın birçok ülkesi de aynı şeyi yapıyor. Bunu başarmak için muazzam bir dayanışma ve kararlılık var."

ABD'nin Türk halkının yanında olduğunu ve çalışmalar tamamlanana kadar buna bağlı kalacaklarını belirten Blinken, "Şu anda en önemli şey ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırmak, kışı atlatmak ve tekrar ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlamak." dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Blinken, "Şu an itibariyle ABD 185 milyon dolarlık yardımda bulundu, ancak başka bir şey varsa, ne yapabileceğimize bakacağız. Diğer ülkeler devreye giriyor ancak bu çağrının finanse edilmesi çok acil ve sağlayabileceğimiz ek kaynaklara bakarken bile kesinlikle başkalarını bunu yapmaya teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABD TÜRK HALKININ YANINDA"

Türkiye'de depremden etkilenen insanlara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Blinken, sözlerini "Türk halkının en çok bilmesini istediğim şey, ABD'nin yanlarında olduğu ve bunu atlatmak için ne kadar sürerse sürsün yanlarında olacağıdır." şeklinde tamamladı.

"DEPREMİN YIKIMINI DOĞRUDAN GÖRMEK DERİNDEN ÜZDÜ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan Blinken, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Blinken, "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü." ifadesini kullanarak, ABD'nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etmişti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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