Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. Rubio, görüşmede Çin'in Tayvan üzerindeki zorlayıcı eylemlerinden ciddi endişe duyduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 00:49 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşı ile görüştü
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, mevkidaşına ABD'nin Çin'le ilişkilerinde kendi çıkarları uyarınca hareket edeceğini ve ABD halkını önceleyeceğini bildirdi.

        Rubio ayrıca Çin'in Tayvan üzerindeki zorlayıcı eylemlerinden dolayı ciddi endişe duyduklarını belirtirken bölgede bulunan ABD müttefiklerine dâir taahhütlerinin altını çizdi.

        Rubio son olarak bölgesel ve küresel düzeyde önemli olan diğer konularla ilgili Çinli mevkidaşı ile görüş alışverişinde bulundu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da bina çöktü! 4 kişi sağ kurtarıldı
        Konya'da bina çöktü! 4 kişi sağ kurtarıldı
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü
        Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
        Rusya: Barışa dair gerçekçi bir hamle yok
        Rusya: Barışa dair gerçekçi bir hamle yok
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası