ABD Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, mevkidaşına ABD'nin Çin'le ilişkilerinde kendi çıkarları uyarınca hareket edeceğini ve ABD halkını önceleyeceğini bildirdi.

Rubio ayrıca Çin'in Tayvan üzerindeki zorlayıcı eylemlerinden dolayı ciddi endişe duyduklarını belirtirken bölgede bulunan ABD müttefiklerine dâir taahhütlerinin altını çizdi.

Rubio son olarak bölgesel ve küresel düzeyde önemli olan diğer konularla ilgili Çinli mevkidaşı ile görüş alışverişinde bulundu.

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