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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ankara'ya NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planlarını 'engellemekten vazgeçme' çağrısında bulundu.

NATO zirvesi için Londra'ya uçuşunda Reuters haber ajansına röportaj veren Esper, kimsenin 'Ankara'nın gördüğü tehditleri görmediğini' öne sürerken, NATO'daki krizi çözmek için PKK'nın Suriye'deki yerel uzantısı YPG'yi terör örgütü olarak tanımaya dönük herhangi bir kararı desteklemeyeceğini vurguladı.

Ankara'ya, NATO'nun karşılaştığı daha büyük zorluklara odaklanma çağrısı yapan Esper, "Türkiye'ye mesajım, (Rusya'ya karşı) bu yanıt planlarında ilerlememiz gerekiyor ve bunlar, onların öznel kaygıları ile geciktirilemez" diye konuştu.

Esper, "İttifakın birliği ve hazırlığı, daha büyük konulara odaklandığınız anlamına gelir. Ve kimse onların gündemine uymaya istekli değil. Kimse onların gördüğü tehditleri görmüyor" ifadelerini kullandı.

YPG'yi terör örgütü olarak tanıma kararını desteklemeyeceğinin altını çizen Esper, "Fikirlerimize sadık kalacağız ve bence NATO da öyle olacak" dedi.

Ankara, Trump yönetiminin NATO'nun güney müttefiklerine yönelik güvenlik planında PKK/YPG'nin 'tehdit' olarak gösterilmesine karşı çıkması üzerine, ittifakın Baltık ülkelerine yönelik güvenlik planına onay vermemişti.

Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesindeki önemli konulardan birisinin de bahsi geçen 'onay krizi' olması bekleniyor.