        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesinde Irak'taki güvenlik durumu ve siyasi sürece ilişkin konuları ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:30
        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Sudani ile telefonda görüştü.

        Görüşmede Rubio, Suriye'nin kuzeydoğusunda son dönemde meydana gelen istikrarsızlığın ardından terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'taki güvenli tesislere nakli ve burada tutulmasına yönelik Irak hükümetinin girişim ve liderliğini takdir etti.

        Irak'taki güvenlik durumu ile siyasi sürece ilişkin konuların ele alındığı görüşmede taraflar, Irak'ta bulunan yabancı uyruklu kişilerin vatandaşı oldukları ülkelere hızla iadesi ve adaletin önüne çıkarılmasına yönelik diplomatik çabaları da değerlendirdi.

        Görüşmede hükümetin oluşturulmasına ilişkin süreç ele alınırken Irak'ın Orta Doğu'da istikrar, refah ve güvenliğe katkı sunan aktör olma potansiyelini hayata geçirmesine yönelik ortak kararlılık vurgulandı.

        Rubio, ayrıca İran'ın etkisi altındaki yönetimin Irak'ın ulusal çıkarlarını önceliklendiremeyeceğini, ülkeyi bölgesel çatışmalardan uzak tutamayacağını ve ABD ile ortaklığını ilerletemeyeceğini belirtti.

