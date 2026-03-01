Canlı
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail ziyaretini iptal etti | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail ziyaretini iptal etti

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart'taki İsrail ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı

        Giriş: 01.03.2026 - 01:34
        Rubio, İsrail ziyaretini iptal etti
        ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun daha önce planlanan İsrail ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

        Johnson, açıklamasında, "Bakan Rubio, bölgedeki mevcut durumdan dolayı 2 Mart'ta İsrail'e gitmeyecektir." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        #HABER
        #rubio
        #israil
        #son dakika
        #son dakika haber
