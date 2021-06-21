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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Donanması, uçak gemisinin dayanıklılığını ölçmek için 18 tonun üzerinde patlayıcı kullandı
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ABD Donanması, uçak gemisinin dayanıklılığını ölçmek için 18 tonun üzerinde patlayıcı kullandı

ABD Donanması, uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 tonun üzerinde patlayıcı kullandı. ABD Donanması o anları resmi sosyal medya hesabından paylaşırken, patlamanın 3,9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu ifade edildi.

SON DAKİKA: ABD Donanması, uçak gemisinin dayanıklılığını ölçmek için 18 tonun üzerinde patlayıcı kullandı
ABD Donanması'nın dayanıklılık testi!
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AA

ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı.

BBC’nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford’un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD’nin doğu kıyılarında yürütülen “Donanma Şok Denemeleri” (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, patlamanın 3,9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.

Yapılacak diğer testlerin ardından USS Gerald R. Ford savaş gemisinin modernizasyon, bakım ve onarımının yapılması için havuza çekileceği ifade edildi.

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