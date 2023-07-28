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        Haberler Para ABD ekonomisi beklentileri üzerinde büyüdü - Para Haberleri

        ABD ekonomisi beklentileri üzerinde büyüdü

         ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:53
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        ABD ekonomisi beklentileri üzerinde büyüdü
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        ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 arttı.

        Beklentilerin üzerinde büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 1,8 büyümesi tahmin ediliyordu.

        Ülke ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde 2 büyüme performansı göstermişti.

        ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları ve özel envanter yatırımlarındaki artışlar etkili oldu.

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        Aynı dönemde ihracat ve konut sabit yatırımlarında ise azalış kaydedildi.

        Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,6 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 4 artması yönündeydi.

        Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 artmıştı.

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