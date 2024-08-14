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        Haberler Bilgi Ekonomi ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon verisinde!

        ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon verisinde!

        Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD enflasyon verileri özellikle altın, dolar, borsa ve kripto para borsası yatırımcıları tarafından bekleniyor. Enflasyon verileri öncesi New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları açıklandı. Peki ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde? İşte, 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon verisi açıklanma tarihi ve saati.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 08:19 Güncelleme: 14.08.2024 - 08:19
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        ABD'de 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları için beklenen tarih geldi çattı. Küresel piyasalar ve yatırımcılar, Fed’in bir sonraki para politikası adımına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisine odaklandı. ABD’de enflasyon, haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 3 arttı. Piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artması yönündeydi. Şimdi ise tüm gözler Temmuz ayı verilerinde. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon beklentisi…

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        TEMMUZ AYI ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Küresel piyasalar, ABD ekonomisine ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle geçen hafta karışık seyrederken, gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

        Buna göre Temmuz ayı ABD enflasyon verileri, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

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        ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, enflasyon verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

        Enflasyon verileri öncesi New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda değişmediğini ortaya koydu.

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        Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

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        Fed yetkilileri resesyon ve enflasyon ikileminin ortaya çıktığı bu dönemde sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun düşürülmesinde mayıs ve haziran aylarında kaydedilen ilerlemenin memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ancak enflasyonun hala "rahatsız edici derecede" hedefin üzerinde bulunduğunu ifade etti.

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