ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon verisinde!

ABD'de 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları için beklenen tarih geldi çattı. Küresel piyasalar ve yatırımcılar, Fed’in bir sonraki para politikası adımına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisine odaklandı. ABD’de enflasyon, haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 3 arttı. Piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artması yönündeydi. Şimdi ise tüm gözler Temmuz ayı verilerinde. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2024 Temmuz ayı ABD enflasyon beklentisi…