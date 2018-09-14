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ABD Eski Dışişleri Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Trump yalan söylüyor

ABD Eski Dışişleri Bakanı John Kerry, dünyanın iklim değişimiyle mücadelede küresel anlamda ihtiyaç duyulandan çok uzak bir noktada olduğunu belirterek, "İklim değişimi ve küresel ısınma konusunda şu an karşılaştığımız her problem çözülebilir. Karamsar olmak istemiyorum ancak konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir başkan, ABD halkına yalan söylüyor." dedi

14.09.2018 - 21:00 | Güncelleme: AA

ABD Eski Dışişleri Bakanı John Kerry,  Küresel İklim Hareketi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan ve 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşması'nda ABD'nin, Çin gibi küresel iklim hareketine etkisi büyük olan ülkeleri ikna etmek için çok çaba sarfettiğini söyledi.

Mevcut durumda, ABD'nin bu anlaşmadan çıkma kararının büyük bir hata olduğuna işaret eden Kerry, "Paris Anlaşması her ulusun yerine getirebileceği adımları içeriyordu, Kyoto Protokolü öyle değildi ancak Paris Anlaşması her ulusun yapabileceği bir işti. Ben, Paris Müzakereleri'ni yönetmek gibi çok önemli bir şerefe nail oldum, bu anlaşma için yaklaşık 700 gün müzakere yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kerry, ABD'nin "Ölüm kalım meselesi" olan böyle bir durumdan bütçesel anlamda kısıntıya gitmesinin tehlikeli olduğunu vurguladı. Kerry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok açık ve net olacağım bugün burada bir çok ülkeden temsilcilerle buluştuk. Dünya iklim değişimiyle mücadelede küresel anlamda ihtiyaç duyulandan çok uzak bir noktada. İklim değişimi ve küresel ısınma konusunda şu an karşılaştığımız her problem çözülebilir. Karamsar olmak istemiyorum ancak konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir başkan (Donald Trump), ABD halkına yalan söylüyor."

Kerry, herşeye rağmen ABD halkının çevre ve iklim konusunda gösterdiği hassasiyetin önemine işaret ederek, "ABD halkı bu başkandan çok daha akıllı, bu yüzden de ABD'nin 38 eyaleti sahneye çıktı ve Paris Anlaşması'na bağlı olmaya devam edeceğini açıkladı." ifadesini kullandı.

YENİLEBİLİR ENERJİ BÜTÇESİ

Kerry, ne olursa olsun Paris Anlaşması'ndan ayrılmayacaklarını belirterek, ABD'nin tarihinde ilk kez 385 milyar doları sadece yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine ayırdığını aktardı. Kerry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz bir ekosistem içinde yaşıyoruz ama sanırım Başkan bunu anlayabilmiş değil. Bugünlerde mantık ve gerçekler bazen işe yaramıyor gibi, çok ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Şu anda yaşanan fırtınalar okyanuslardaki ısının yükselmesinden kaynaklanıyor. Uzun yıllar iklimle mücadele zirvelerinde bulundum. Bilimsel gerçeklere uymayan bir siyasi eyleme şahit oluyoruz."

Kerry, sorumluluklarına sırtını dönen insanlardan hesap sorulmazsa, kendilerinin sorumsuz vatandaş olacağını dile getirerek, "100 milyar dolarlık temiz iklim fonunu almalıyız. Bu bir hayatta kalma meselesi." şeklinde konuştu.

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