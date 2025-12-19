Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD: Gazze'ye insani yardım artırılmalı | Dış Haberler

        ABD: Gazze'ye insani yardım artırılmalı

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'ye insani yardım girişinin artırılması gerektiğini dile getirirken, ateşkes sürecinin devam ettiği belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:51 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD: Gazze'ye insani yardım artırılmalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeler de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım akışının artırılmasını istediklerini söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarına 2025 yılını değerlendirdi.

        Rubio, Gazze’de ateşkes sürecinin devam ettiğini ve ikinci aşamaya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ilgili birçok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını aktardı.

        ABD'li Bakan, "Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeler de dahil Gazze'ye insani yardım akışının artmaya devam etmesini istiyoruz." dedi.

        Rubio, ateşkesin şu anda yürürlükte olduğunu ve savaşın önceki aşamalarına kıyasla büyük çaplı çatışmaların azaldığını, ancak bazı zorlukların halen sürdüğünü ifade etti.

        REKLAM

        Ateşkesin birinci aşamasının tam olarak uygulanmasının, ikinci ve üçüncü aşamaya geçiş sürecinin önünü açacağına değinen Rubio, yönetim olarak şu anda bu konuya çok odaklandıklarını kaydetti.

        Rubio, "Bu yüzden bu kadar acele ediyoruz ve öncelikli olarak, Barış Kurulu ve nihayetinde yönetişim sağlama kapasitesini artırabilecek Filistinlilerden oluşacak teknokratik bir yönetim tarafından denetlenen Uluslararası İstikrar Gücünün (ISF) oluşturulduğu noktaya gelmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

        ISF konusunda temaslar sürüyor

        Rubio, ISF'ye hangi ülkelerin katılacağı ve nasıl bir yapı inşa edileceği konusunda fazla detaya girmezken, adı geçen Pakistan ve diğer ülkelere işleyişle ilgili halen bazı konularda açıklama yapmaları gerektiğini, ancak ondan sonra somut şekilde ilerleyebileceklerini söyledi.

        ABD DIşişleri Bakanı, "Pakistan'ın bu güce katılma teklifine çok minnettarız, ancak herkesten kesin bir taahhüt istemeden önce bu ülkelere bazı cevapları vermeye borçluyuz." ifadelerini kullandı.

        Gazze'deki süreci yönetecek Barış Kurulu konusunda ise Rubio, "Bu kurul kurulduğunda, istikrar gücü konusunda kesin kararlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar arasında gücün nasıl finanse edileceği, müdahale kuralları, silahsızlandırma sürecindeki rolü ve benzeri konular yer alacak." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi