ABD: Gazze'ye insani yardım artırılmalı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeler de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım akışının artırılmasını istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarına 2025 yılını değerlendirdi.

Rubio, Gazze’de ateşkes sürecinin devam ettiğini ve ikinci aşamaya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ilgili birçok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını aktardı.

ABD'li Bakan, "Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeler de dahil Gazze'ye insani yardım akışının artmaya devam etmesini istiyoruz." dedi.

Rubio, ateşkesin şu anda yürürlükte olduğunu ve savaşın önceki aşamalarına kıyasla büyük çaplı çatışmaların azaldığını, ancak bazı zorlukların halen sürdüğünü ifade etti.

Ateşkesin birinci aşamasının tam olarak uygulanmasının, ikinci ve üçüncü aşamaya geçiş sürecinin önünü açacağına değinen Rubio, yönetim olarak şu anda bu konuya çok odaklandıklarını kaydetti.