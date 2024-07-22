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        Haberler Dünya ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle: Trump'a suikast girişimi, Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı | Dış Haberler

        ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle: Trump'a suikast girişimi, Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğradı. Suikast girişiminin ardından istifa çağrıları yapılan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:26
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        'En büyük operasyonel başarısızlık'
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        ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını ve suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu söyledi.

        ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtladı.

        Cheatle, Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.

        Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

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        Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin istifa çağrısı yaptığı Cheatle, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili çok sayıda güvenlik açığı olduğu iddiasıyla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

        NE OLMUŞTU?

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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